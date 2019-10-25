Задержан преступник, ударивший ножом активистку цыганского центра в Запорожье

Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Вчера на территории Коммунарского района было совершено дерзкое нападение на активистку Анжелику Белову - руководительницу общественной организации. Злоумышленник задержан.

Об этом сообщает руководитель Запорожской прокуратуры №2 Роман Мазурик в Facebook.

Он отметил, что правоохранители сразу же внесли сведения к ЕРДР по квалификации ст.15 ст.115 УК Украины - покушение на убийство.

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“Благодаря быстрой и сложенной работе Коммунарского отдела полиции, под процессуальным руководством Запорожской местной прокуратуры №2 были осуществлены неотложные следственные действия, установлено вероятное местонахождение нападающего. Сейчас лицо нашли и задержали, завтра (25.10. 2019 г. - Ред.) будет предъявлено подозрение и подано ходатайство об избрании меры пресечения.

Санкцией статьи 115 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Мазурик также сообщил, что по предварительным данным нападающий недавно освободился из мест лишения свободы за совершение тяжких преступлений против жизни и здоровья людей.

“Хочу поблагодарить полицейских за качественную и своевременную работу! Молодцы“, - добавил он.

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Напомним, 24 октября неизвестный напал на известную запорожскую активистку Анжелику Белову – руководительницу общественной организации “Запорожский ромский центр “Лачо Дром“, жену лидера организации “Антикорупційний рух Запоріжжя“ Константина Белова. Сейчас пострадавшая находится в отделении реанимации.

Преступник после долгого преследования напал на активистку в подъезде и нанес удар ножом в область сердца.

Также 24 октября суд приговорил к смертной казни 16 человек за сожжение студентки заживо в Бангладеш.

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