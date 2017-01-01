В Украине похолодает, но будет сухо

Синоптики сообщили о погоде 25 октября.

По прогнозу синоптиков, 25 октября в Украине будет достаточно сухая и теплая погода. Детали сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня сухо и солнечно. Воздух прогреется в пределах +17…+22 градуса по Цельсию.

На востоке Украины также сухо, но немного прохладнее. На термометре +14…+17 градусов по Цельсию.

Южным регионам синоптики обещают классический осенний день. На улице будет сухо, а температура воздуха ожидается от +16…+19 градусов по Цельсию.

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На севере страны без осадков. На протяжении дня будет сухо и тепло. Температура воздуха от +14 до +17 градусов.

В Центральной Украине сегодня без осадков. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +16 градусов.

В столице 25 октября сухо и солнечно. Воздух прогреется в пределах +14…+16 градусов по Цельсию.

Напомним, семь морпортов Украины ограничили работу из-за тумана. Ограничения затрагивают грузовые операции с зерновыми и лоцманскую проводку. Через два морских канала закрыто движение.

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