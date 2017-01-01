В Киево-Святошинском районе двое мужчин похитили и избили человека

Преступники пытались вымогать чуже имущество.

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В Киево-Святошинском районе будут судить двух злоумышленников, которые похитили потерпевшего, удерживали его против воли и непрерывно наносили сильные побои

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Произошел инцедент 22 октября в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района, где один из подозреваемых с сообщниками затолкали пострадавшего к автомобилю Volkswagen Transporter и вывоз его в село Новоселки того же района.

Там по предварительной договоренности уже ждал другой фигурант, который перегрузил жертву в другой автомобиль. Пострадавшего там удерживали и наносили побои.

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Известно, что все действия похитителями осуществлялись с целью заставить пострадавшего передать им свое имущество, из-за чего к обвинениям по ч. 2 ст. 146 (незаконное похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) присоединились обвинение по ч. 4 ст. 189 (вымогательство передачи чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенное с насилием, опасным для здоровья потерпевшего).

Как сообщалось 24 октября, похитительнице младенца под Киевом сообщили о подозрении.

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