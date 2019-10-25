"Ничего не просочилось": Сурков провел совещания с боевиками "ДНР" на Донбассе
В оккупированный боевиками Донецк прибыл Владислав Юрьевич Сурков - помощник президента Российской Федерации Владимира Путина.
Об этом сообщает ресурс “Новости Донбасса“.
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“Судя по тому, что кроме информации о посещении ДНР В.Ю. (Владислава Юрьевича Суркова - ред.) больше ничего не просочилось - среди присутствовавших на совещаниях нет затаившихся любителей Украины“, - написал “депутат“ так называемой ДНР Владислав Бердичевский (Бриг) в своем Telegram-канале.
Ранее о приезде Суркова писали анонимные Telegram-каналы. В частности, Бердичевский поделился и отреагировал на публикацию лояльного руководству “ДНР“ канала “Охранитель“.
“Зачастили в Донецк из Москвы гости. Просочилась инфа, что в республике Владислав Сурков. Также заехал в ДНР известный в определенных кругах как специалист по информационным войнам, кадровый разведчик, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации Андрей Манойло“, - говорится в сообщении.
По данным “Охранителя“, Манойло провел закрытые лекции по стратегии и тактике информационных войн в Донецке и Енакиево.
“С кем встречался Владислав Юрьевич, кроме главы ДНР, пока неясно“, - отмечается в публикации.
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Отмечают, что Сурков еще прошлой осенью пообещал главе так называемой “ДНР“ Денису Пушилину приехать в Донецк. Это произошло перед “выборами“ главы незаконной республики, на которых Сурков поддержал Пушилина.
Как сообщалось, также в мае главарь “ДНР“ Пушилин “засветился“ в компании путинского ставленника Суркова.
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