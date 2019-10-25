Разумков обвинил Европу в двойных стандартах

Спикер сделал сенсационное заявление.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков впервые принял участие в международной конференции на данной посту. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Читай также: Разумков проверил “зеленые сосиски” в школьной столовой Киева

На Европейской конференции спикеров национальных парламентов присутствовали главы парламентов государств, которые входят в Совет Европы.

Во время своего выступления Дмитрий Разумков отметил, что Украина почти четверть века является членом Совета Европы. В глазах украинских властей клуб европейских стран всегда будет важной глобальной площадкой для поиска “совместных и своевременных ответов на вызовы времени”.

Читай также: Разумков прокомментировал идею закрыть сайт “Миротворец“

Разумков отметил, что что ценности, которые закладывались основателями Европейского дома свободных наций, являются актуальными и сегодня.

Затем Дмитрий Разумков резко высказался и обвинил Европу в двойных стандартах, царящих сейчас в Совете Европы. Спикер призвал как раз вернуться к тем первоначальным, актуальным сейчас, ценностям.

Спикер украинского парламента отметил, что в Украине волнуются из-за подрыва эффективности в работе главных органов Совета Европы.

В конце своего выступления, Разумков заявил, что следующие 70 лет стратегию Совета Европы должны определять принципы Европейской хартии прав человека.

Напомним, российские пропагандисты пытались спровоцировать Разумкова в Совете Европы. Российские журналисты пытались спровоцировать спикера ВР.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram