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Разумков обвинил Европу в двойных стандартах

Комментариев: 8
Спикер сделал сенсационное заявление.
Разумков выступил в Совете Европе
Разумков выступил в Совете Европе
пресс-служба ВР

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков впервые принял участие в международной конференции на данной посту. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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На Европейской конференции спикеров национальных парламентов присутствовали главы парламентов государств, которые входят в Совет Европы.

Во время своего выступления Дмитрий Разумков отметил, что Украина почти четверть века является членом Совета Европы. В глазах украинских властей клуб европейских стран всегда будет важной глобальной площадкой для поиска “совместных и своевременных ответов на вызовы времени”.

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Разумков отметил, что что ценности, которые закладывались основателями Европейского дома свободных наций, являются актуальными и сегодня.

Затем Дмитрий Разумков резко высказался и обвинил Европу в двойных стандартах, царящих сейчас в Совете Европы. Спикер призвал как раз вернуться к тем первоначальным, актуальным сейчас, ценностям.

Спикер украинского парламента отметил, что в Украине волнуются из-за подрыва эффективности в работе главных органов Совета Европы. 

В конце своего выступления, Разумков заявил, что следующие 70 лет стратегию Совета Европы должны определять принципы Европейской хартии прав человека.

Напомним, российские пропагандисты пытались спровоцировать Разумкова в Совете Европы. Российские журналисты пытались спровоцировать спикера ВР.

 

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Теги: Разумков, Совет Европы, Европа, выступление
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Комментариев (8)
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VSHIVANKA    25.10.2019, 10:05
Оценка:  -1
VSHIVANKA
СЯВКИ ВОНЮЧИЕ , ВЫ НА КОГО СВОЮ ПАСТЬ РАСКРЫВАТЬ ПЫТАЕТЕСЬ ?!
ЗАБЫЛИ КТО ВАС ЕБЁТ И КОРМИТ ?!
ВАШЕ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО !!!
АХТИАР    25.10.2019, 10:05
Оценка:  +1
АХТИАР
украина слила крым а сейчас европа сливает украину
hcr    25.10.2019, 09:59
Оценка:  +3
hcr
Колония обвинила колонизаторов в двойных стандартах )))))
Хулиганка*    25.10.2019, 09:52
Оценка:  +3
Хулиганка*
Да ты шо!!!! А разве в 2014 году, когда майдавонь устроила госпереворот было по другому? Никто в ЕС не видел как майДАУНы убивали милиционеров и трощили собственную государственность, с чего бы им прозреть теперь, когда ЕС увидела истинную сущность тех, кого протежировали?
Хулиганка*    25.10.2019, 09:53
Оценка:  +3
Хулиганка*
Все идет по их плану уничтожения Украины. Вот когда населения останется 15 млн никто не позволит Украине иметь такую огромную территорию, слушайте Киселева, наконец-то и он прозрел, а ведь как топил за майдаун в свое время.
Хулиганка*    25.10.2019, 09:55
Оценка:  +1
Хулиганка*
*перепутала - Валим Карасев. Очень четко обрисовал что будет со страной, если майдавонь не угомонится.
dimasvetik    25.10.2019, 09:58
Оценка:  -4
dimasvetik
Ты тупая что ли!!!
Хулиганка*    25.10.2019, 10:00
Оценка:  +2
Хулиганка*
Острый, опровергни мои слова.
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