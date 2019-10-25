Детектор для “слуг”: Арахамия рассказал, когда будут результаты

По словам главы фракции, результаты будут через две недели.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что результаты тестирования депутатов на детекторе лжи будут готовы через две недели.

Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1.

Он (свидетель по делу, - ред.) сегодня в 13:00 был в одном из правоохранительных органов, дал показания. Я его сопровождал, и мы спросили следователя, можно ли его привести на эфир. Следователь посоветовал этого не делать в интересах следствия. Относительно того, когда мы увидим, правдива эта версия или нет, следователь говорит, что где-то две недели им понадобится, чтобы мы все увидели в эфире, почему этот человек не появился, и какие результаты уже есть по этому делу, - сказал Арахамия.

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Также глава фракции сообщил, что у нему обратились двое человек с информацией о вероятном подкупе нардепов финансового комитета. Между тем, свидетельствовать согласился только один. Свидетель является народным депутатом.

Это такая изнурительная процедура, поэтому не все хотят присоединиться к ней, ведь в качестве свидетеля вас могут вызвать сколько угодно раз - и не все люди хотят на это идти. Но этот человек хочет справедливого наказания, если будет доказана вина ... Фактически к нему обратился посредник, в интересах которого он (свидетель, - ред.) - и за это ему предлагали деньги - должен внести один из законопроектов, который прикрывает всю эту схему, - добавил Арахамия.

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Напомним, Арахамия прошел проверку на полиграфе. Накануне полиграф прошел нардеп Александр Дубинский, а сегодня глава фракции Слуги народа.

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