Детектор для “слуг”: Арахамия рассказал, когда будут результаты
Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что результаты тестирования депутатов на детекторе лжи будут готовы через две недели.
Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1.
Он (свидетель по делу, - ред.) сегодня в 13:00 был в одном из правоохранительных органов, дал показания. Я его сопровождал, и мы спросили следователя, можно ли его привести на эфир. Следователь посоветовал этого не делать в интересах следствия. Относительно того, когда мы увидим, правдива эта версия или нет, следователь говорит, что где-то две недели им понадобится, чтобы мы все увидели в эфире, почему этот человек не появился, и какие результаты уже есть по этому делу, - сказал Арахамия.
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Также глава фракции сообщил, что у нему обратились двое человек с информацией о вероятном подкупе нардепов финансового комитета. Между тем, свидетельствовать согласился только один. Свидетель является народным депутатом.
Это такая изнурительная процедура, поэтому не все хотят присоединиться к ней, ведь в качестве свидетеля вас могут вызвать сколько угодно раз - и не все люди хотят на это идти. Но этот человек хочет справедливого наказания, если будет доказана вина ... Фактически к нему обратился посредник, в интересах которого он (свидетель, - ред.) - и за это ему предлагали деньги - должен внести один из законопроектов, который прикрывает всю эту схему, - добавил Арахамия.
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Напомним, Арахамия прошел проверку на полиграфе. Накануне полиграф прошел нардеп Александр Дубинский, а сегодня глава фракции Слуги народа.
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