СМИ узнали, что глава Минфина незаконно завладела элитным зданием в Киеве: Маркарова называет все "публичным шумом"

Залоговая стоимость здания была 130 миллионов гривен. Но фирма Маркаровой купила объект всего за 16 миллионов гривен.

Глава Минфина утверждает, что все свое и мужа имущество она указывает в декларациях

Журналисты обнародовали информацию о том, что Оксана Маркарова, которая с 2018 года возглавляет министерство финансов Украины, может быть причастна к незаконному завладению элитной недвижимостью на Подоле в Киеве. Здание принадлежало ее же “Актив-банку“ - предполагают что накануне его банкротства Маркарова перевела недвижимость на свою же фирму.

Об этом говорится в расследовании проекта Схемы, опубликованном вечером в четверг, 24 октября.

Глава Минфина прокомменитировала эту информацию.

Читай также: Мать Ляшко снова купила квартиру в Киеве и землю под Черниговом

В материале говорится, что в 2013 году Маркарова и ее супруг Даниил Волынец приобрели банк у братьев-“регионалов“ Сергея и Андрея Клюевых. В следующем году НБУ признал “Актив-банк“ неплатежеспособным и отправил его на ликвидацию.

Незадолго до банкротства Маркарова и Волынец успели продать проблемный банк, а также его ценные активы. В том числе, дорогую недвижимость на Подоле в центре Киева. Покупателем выступила фирма “Синоним“, собственницей которой, как выяснили журналисты, была сама Маркарова.

Авторы материала утверждают, что недвижимость была продана по заниженной цене - значительно дешевле ее залоговой стоимости. В здании, о котором идет речь в материале, размещался головной офис “Актив-банка“. Дом находился в ипотеке у государственного “Укрэксимбанка“, который вследствие этой сделки потерял залог.

Читай также: Рейдеры захватили землю на Рыбацком острове: СБУ установила заказчиков

“Укрэксимбанк“ оценивал залоговую стоимость здания в 130 млн гривен. Но перед его продажей частная компания “Истерн консалтинг групп“, которой ранее руководила Маркарова, провела новую оценку и оценила объект почти вдове дешевле его залоговой стоимости. В итоге “Синоним“ заплатил за дом на Подоле еще меньше - всего 16 миллионов гривен.

В комментарии журналистам Маркарова заверила, что к тому времени она уже не была акционером “Актив-банка“ и вышла из основателей “Синонима“.

“Это здание было продано банком. Я не могу комментировать то, что было уже после меня, но еще при мне точно проводились переговоры. Менеджмент искал покупателя на это здание“, - пояснила Маркарова.

Однако авторы материала утверждают, что данные Единого реестра юридических лиц говорят об обратном.

Читай также: В Киеве в интересах "ЛДНР" расхищали коммунальную недвижимость

Здание на Подоле, о котором говорится в расследовании, сейчас сдается в аренду. Часть площадей арендует “Аккордбанк“ Даниила Волынца, мужа Оксаны Маркаровой, часть - юристы и музей-архив прессы. “Укрэксимбанк“ пытается вернуть себе этот дом через суд.

Также министр финансов в Facebook отреагировала на информацию СМИ о ее причастности к выводу ценной недвижимости в историческом центре Киева на свою же фирму из “Актив-банка“ накануне его банкротства.Она отметили, что покупка Актив-банка братьев Клюевых - это ее бизнес-ошибка.

Читай также: Гектар Труханова острова захватили люди Медведчука - Bihus.info

“Покупка Активбанка была моей бизнес-ошибкой задолго до прихода на службу. Работая в секторе Private equity я имела отношение ко многим инвестициям - большинству успешных, но некоторых не слишком. Во время короткого владения и управления мной банком в марте 2014 он не был признан ни проблемным, ни неплатежеспособным. Все вопросы Активбанку уже не раз прокомментированы мной начиная с 2015 года. Помещение на Подоле было продано соответствии с законодательством вместе с юридическими компаниями. Я знаю об этой продаже, но не имею к нему никакого отношения, кроме аренды офиса на 6-м этаже. Надеюсь, что все это публичный шум не приведет к необходимости искать новое помещение для Музея “, - утверждает она.

Глава Минфина добавила, что все свое имущество и имущество, принадлежащее ее мужу, она указывает в электронных декларациях, зная об “очень тщательном отношении НАПК к ней.

Маркарова также утверждает, что готова предоставить любые объяснения правоохранительным органам, “которые решат через эту передачу (программы“ Схемы “- ред.) Занять меня предоставлением объяснений еще и на эту тему“.

Читай также: Богдан и Вавриш готовы воспользоваться “схемой Януковича“, чтобы назначить своего смотрящего главой КГГА, – СМИ

“Новая каденция в Минфине - новые расследования. Очень напоминает 2015 год. И как и в 2015 году - опять не о Минфине, а домыслы о моей предварительной бизнес-жизни, но как-то очень много за последние 2 месяца“, - добавила руководительница министерства. А также попутно напомнила: “Здание Профсоюзов куплено одной из компаний, которой я тоже владела 10 лет назад, тоже не мое“.

Как сообщалось 22 октября, фейк про покупку Порошенко “Дизель шоу“ прокомментировала журналистка Соня Кошкина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram