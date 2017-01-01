Поймана банда, взрывавшая банкоматы в Днепре

Правоохранители почти год искали воров, которые взрывале в городе банкоматы и крали деньги.

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Правоохранители выследили и задержали в Днепре банду из троих мужчин, которых подозревают в подрыве десятка банкоматов в городе.

Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что дело расследуется с декабря 2018 года. Злоумышленникам от 22 до 32 лет. Во время обысков в их квартирах оперативники изъяли пистолеты, патроны, номерные знаки, шлемы, бронежилеты, с помощью которых совершали преступления. Кроме того, правоохранители изъяли автомобили BMWи ВАЗ, а также скутер и велосипед, на которых передвигались злоумышленники.

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Установлено, что подозреваемые действовали ночью и выбирали банкоматы, которые находились в удаленных районах города и не были оборудованы камерами видеонаблюдения. Как было установлено в ходе экспертизы, банкоматы были повреждены путем взрыва газовоздушной смеси.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. За совершение кражи в крупных размерах злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в июне под Днепром взорвали банкомат Ощадбанка в здании сельсовета и скрылись с места преступления на автомобиле.

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