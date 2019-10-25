Если бы Янукович прошел полиграф, его репутация была бы безупречной, - Найем

Экс-нардеп призвал не доверять результатам полиграфа.

Экс-нардеп Мустафа Найем отреагировал на ситуацию с тестированием на полиграфе “слуг народа”. По его мнению, результатам тестирования нельзя верить.

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Об этом Найем написал на своей странице в Facebook.

По его словам, если бы Янукович прошел полиграф, его репутация осталась бы безупречной, ведь сам “легитимный” не считает себя виновным в тех преступлениях, в которых его обвиняют.

Если бы Виктор Янукович проходил полиграф на предмет причастности к расстрелам на Майдане или воровству Межигорья, перед нами бы предстал человек с безукоризненной репутацией и чистой совестью. Просто потому что он сам не считает себя ни причастным к воровству, ни виновным в убийствах. И можно хоть сутками его опрашивать - реакции Федоровича будут в рамках нормы, - написал Найем.

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Также экс-нардеп и журналист заявил, что полиграф - “не главный инструмент выявления лжи”. По его словам, правду может выявить только следствие, а не детектор лжи.

Напомним, при проверке Олега Марусяка полиграф показал нечто неожиданное. Депутат тайно корит себя за недостаток знаний для работы в парламенте.

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