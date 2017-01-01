Мэр Нового Роздола ушел в отставку из-за срыва отопительного сезона

Накануне зимы город остался без тепла и без руководства.

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В городе Новый Роздол на Львовщине городской голова и его заместитель подали в отставку из-за критической ситуации с началом отопительного сезона. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил депутат Львовского областного совета Владимир Гирняк.

Из-за критической ситуации на Новороздольской ТЭЦ сегодня (24 октября – ред.) мэр Нового Роздола и его заместитель подали в отставку, – написал он.

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Гирняк отметил, что мэр лично подтвердил ему данную информацию. Львовский депутат указал на то, что отставка мэра в данный момент только ухудшила обстановку в Новом Роздоле:

Город, который и так на грани теплового коллапса остался без руля. (…) Ситуация требует немедленной реакции. Должны правовым методом обеспечить выделение средств и запустить тепло. Нельзя допустить доведения атмосферы в городе до критической отметки, - написал депутат.

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Позже мэр города Новый Роздол Андрей Мелешко подтвердил информацию о своей отставке изданию ZAXID.NET.

Да, это правда. Причиной такого решения является состояние здоровья, - пояснил он.

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Кроме того, Мелешко сообщил, что его первый заместитель и заместитель по коммунальным вопросам также написали заявления на увольнение.

Напомним, Министр развития громад и территорий Алена Бабак заявила, что срыв отопительного сезона в городе Новый Роздол может стать техногенной катастрофой регионального уровня.

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