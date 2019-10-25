Верховный Суд просит Зеленского ветировать судебную реформу

Судьи считают, что в нынешнем виде законопроект о реформе судебной системы нарушит принцип разделения властей.

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Пленум Верховного Суда принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на принятый в октябре Верховной Радой законопроект №1008 (закон о судебной реформе). Обращение к главе государства поддержали все зарегистрированные на пленуме 163 судьи, пишет LB.ua.

Комментируя данное решение пленума, председатель Верховного Суда Валентина Данишевская отметила необходимость соблюдать принцип разделения властей:

Законопроект №1008 несет в себе угрозу независимости судебной системы. Мы настаиваем на том, чтобы изменения в законодательство относительно судоустройства и статуса судей обсуждались с судебной системой. Это, я бы сказала, - наше политическое требование. Необходимо обеспечить независимость одной ветви от другой, - заявила она.

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Вместе с тем, Данишевская подчеркнула, что судьи не выступают против вообще любых изменений. Они просто хотят более постепенных изменений.

Чтобы количество судей (Верховного Суда - ред.) менялось в зависимости от нагрузки, а также естественным образом (путем увольнения по собственному желанию и отставки - ред.), - заявила она.

Напомним, 16 октября Рада приняла в целом законопроект №1008 о судебной реформе. Соответствующий проект закона предусматривает сокращение судей Верховного Суда наполовину, полное изменение состава Высшей квалификационной судей, создание этической комиссии, которая будет проверять членов Высшего совета правосудия, ВККС и Верховного Суда.

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