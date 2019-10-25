НАТО должны обеспечить свободу судоходства в Азове – генерал НАТО

Экс-командующий силами НАТО уверен, что порядок на море является частью миссии Альянса.

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Свободу судоходства в Азовском море должны обеспечить международные морские силы, потому что Украина сама не справится с этим. Такое мнение высказал бывший командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в 2013-2016 годах Филип Бридлав в интервью Hromadske.

Почему мы ждем, что украинцы должны справиться с этим самостоятельно? У крупных государств есть мощные силы на море, и часть их миссии - обеспечивать свободу навигации в международных водах, - отметил он.

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Генерал заявил, что НАТО рассматривает Азовское море как международные воды, где Украина имеет порты, в частности Мариуполь, от которых зависит торговля.

Один из ваших чиновников сказал, что надо обратить внимание на то, что в Черном море, возле Керчи и в других местах, постоянно должны быть международные морские силы. Это действительно так, ведь мы все заинтересованы в том, чтобы вы могли свободно передвигаться в этих водах, вести торговлю со всем миром. Потому что от этого зависит финансовое благополучие вашей страны, - сказал Бридлав.

Напомним, РФ резко увеличила задержки украинских судов, проходящих Керченский пролив. Аналитики отмечают необходимость возврата “азовских санкций“, чтобы отрезвить оккупантов.

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