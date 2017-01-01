В оккупированном Луганске двое гражданских подорвались на растяжке

Мужчины занимались вырубкой просеки в садоводческом товариществе.

Два человека 24 октября получили ранения после подрыва на растяжке в оккупированном боевиками Луганске.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на чрезвычайное ведомство, подконтрольное боевикам "ЛНР".

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Двое мужчин предположительно подорвались на ручной гранате РГД-5, когда рубили просеку в садоводческом товариществе. Пострадавшие 1974 и 1972 годов рождения с множественными ранениями доставлены в Луганскую клиническую больницу.

Как сообщалось, в Киеве на Троещине на рынке "Радосинь" взорвали гранату.

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