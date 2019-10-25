Скандального Жириновского вызывают в украинский суд

Депутата Госдумы РФ вызывают в Украину.

Жириновского будут судить в Украине ntv.ru

Шевченковский районный суд столицы вызывает депутата Государственной думы РФ Владимира Жириновского на заседание 1 ноября. Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на материалы суда.

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Сообщается, что Жириновский обвиняется в финансировании боевиков самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".

Повестка в суд скандальному Владимиру Вольфовичу опубликована в газете Урядовий кур’єр.

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1 ноября в 9:15 суд начнет рассматривать дело против Жириновского. Согласно информации издания, депутата Госдумы РФ обвиняют по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Также известно, что судебный процесс будет проходить в порядке заочного производства.

ukranews.com

Напомним, Сурков провел совещания с боевиками "ДНР" на Донбассе. Также заехал в ДНР известный специалист по информационным войнам, кадровый разведчик, член научного совета при СБ РФ Андрей Манойло.

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