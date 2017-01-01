В Киеве задержали хакера, который в США украл шесть миллионов

ФБР расследует деятельность злоумышленника уже девять лет. Задержать его удалось только сейчас.

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В Киеве задержали иностранца, которого подозревают в похищении шести миллионов долларов со счетов американских финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Мужчину подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве.

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“Расследование по преступной деятельности иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США. В 2019 году в Украину поступил запрос о предоставлении международно-правовой помощи по розыску и задержанию хакера“, - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что задержание произошло в одном из столичных отелей, где он временно проживал. Решается вопрос о выдаче задержанного США.

Как сообщалось 14 июня, хакеры взломали онлайн-обменник валют и вывели 400 тыс. грн со счета киевлянина.

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