Сын работавшего с Зеленским продюсера Роднянского получил высокую должность в Кабмине - СМИ

Александр Александрович Роднянский - экономист, выпускник британского Кембриджского университета.

Сын кинопродюсера, который работал с Президентом Украины Владимиром Зеленским, стал главным экономическим советником в правительстве Украины.

Об этом сообщает EuroNews со ссылкой на Reuters.

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Сообщается, что сын кинопродюсера Александра Роднянского, Александр, экономист британского Кембриджского университета, уже был частью команды советников и работал над экономической программой Зеленского после его избрания президентом в этом году.

Но источники в правительстве сообщили, что его повысили до главного экономического советника, и это назначение было подтверждено в письменном заявлении Reuters от государственного секретаря Кабинета Министров Владимира Бондаренко.

В свою очередь, 34-летний Роднянский признал, что его имя может привлечь нежелательное внимание к его назначению.

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“Люди, работавшие в президентской канцелярии, говорили мне, что моя фамилия является фактором риска. Моя фамилия могла быть скандалом сама по себе. Мне сказали об этом еще до того, как я решил, хочу ли я присоединиться (к правительству – ред.) или нет“, - сказал Роднянский в комментарии агентству.

Роднянский рассказал изданию, что в июне он был представлен Гончаруку Сергеем Шефиром, одним из основателей “Квартала 95“ и который также является главным помощником президента.

Стоит отметить, что отец Роднянского основал телеканал “1+1“ и “помог президенту Владимиру Зеленскому стать общеизвестным.

При этом старший Роднянский, среди фильмов которого драма “Левиафан“ (2014 год), которая получила Золотой Глобус, сейчас живет в России.

Кроме того, “1+1“ был приобретен Коломойским, и канал стал платформой для избирательной кампании Зеленского.

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Покинув Киев в возрасте шести лет, Роднянский младший вырос в Германии, учился и работал в основном в Соединенных Штатах, Германии и Великобритании. С 2009 по 2011 год он был руководителем по развитию бизнеса в кинокомпании своего отца.

Как сообщалось 23 октября, помощник президента Украины Владимира Зеленского, главный “поверенный“ ОП по международным делам Андрей Ермак избрал “смотрящего“ по Киеву, для “решения вопросов“, им стал народный депутат, ресторатор Николай Тищенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Гришин.

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