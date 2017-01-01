Из-за тумана: Рейс из Праги не смог приземлиться в Одессе и вернулся обратно

Пилоты не смогли посадить лайнер.

Пассажирский лайнер рейса Прага-Одесса со 114 украинцами на борту не смог приземлиться в аэропорту Одессы из-за густого тумана и вернулся обратно в Прагу.

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Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает Униан.

Самолет "Чешских авиалиний" рейса Прага - Одесса не смог совершить посадку в аэропорту Одессу 24 октября из-за тумана вернулся в Прагу, - сообщил Погорельцев.

Также дипломат сообщил, что авиакомпания договорилась о перерегистрации всех пассажиров. Они отправятся в Украину специальным рейсом, который запланирован на 12:10.

Путешествующие обеспечены водой, младенцы - памперсами, одна гражданка - лекарствами, - добавил дипломат.

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Напомним, туман в Киеве заблокировал поездку Гончарука в Черновцы. Премьер на может вылететь из Киева.

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