Дубинский и Деркач хотят расследовать работу Гонтаревой и Яресько

В парламент подан проект постановления о создании следственной комиссии.

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На рассмотрение Верховной Рады внесен проект постановления о создании временной следственной комиссии (ВСК) для расследования фактов международной коррупции высших должностных лиц Украины. Авторами инициативы являются нардепы Андрей Деркач (внефракционный) и Александр Дубинский (фракция “Слуга народа“). Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук сам депутат Деркач.

По его словам, целью создания ВСК является расследование деятельности в первую очередь экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Ее Деркач подозревает в “разрушении банковской системы страны, нарушении действующего законодательства в сфере финансовой деятельности, связанном с принудительным закрытием коммерческих банков, спекуляциях на курсе гривны, обесценивании сбережений граждан Украины и участии в хищении международной технической помощи“.

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Также Дубинский и Деркач хотят расследовать деятельность бывшего Министра финансов Украины Натальи Яресько, которая “привела к необоснованному увеличению объемов внешнего долга Украины“ и “возложила на граждан Украины дополнительные долговые обязательства в размере больше 100 млрд долларов США“.

Хотя на сайте Верховной Рады текст данного проекта постановления пока не опубликован, фотокопию документа в своем Фейсбуке показал Андрей Деркач.

Напомним, в Раде создана ВСК для изучения возможной подрывной деятельности украинских телеканалов. Изучать будут каналы NewsOne, “112 Украина“, ZIK.

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