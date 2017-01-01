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Под Одессой маршрутка с пассажирами провалилась под землю

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По предварительной информации, яма образовалась из-за утечки в подземных коммуникациях.
Инцидент на дороге произошел в Белгороде-Днесторвском
Инцидент на дороге произошел в Белгороде-Днесторвском
nashemisto.com.ua

В городе Белгород-Днестровский Одесской области 25 октября автобус на асфальтированной дороге провалился и застрял в выбоине, образовавшейся в дорожном покрытии. 

Об этом сообщает местное издание “Наш город“.

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Огромной ямы на дороге раньше не было: она образовалась прямо тогда, когда автобус двигался по этому участку улицы Шевченко. 

Люди, находившиеся в салоне, во время аварии почувствовали резкое торможение и наклон автобуса справа. Заднее колесо почти полностью погрязло в выбоине. Очевидцы отмечают, что из ямы был слышен шум воды. К счастью, никто из людей не травмировался.

Как сообщалось 14 августа, в Харькове пожарная машина провалилась под землю.

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Теги: асфальт, маршрутка, Одесская область, яма, обрушение, провал
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