Скандального Медяника подозревают в злоупотреблении влиянием

Известно, что инкриминируют нардепу Медянику.

Известно, в чем подозревают Медяника Страна

Специализированная антикоррупционная прокуратура квалифицирует скандальную переписку депутата от “Слуги народа” Вячеслава Медяника, в которой он обещал неизвестному лицу порешать вопросы с прокурорами, как злоупотребление влиянием.

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Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных структурах.

Дело открыли по статье 369-2 Уголовного кодекса, - сказал источник издания.

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Кроме того, стало известно, кто именно выступает заявителем по скандальному делу. Источник сообщил, что заявление о преступлении в прокуратуру подало общество с ограниченной ответственностью "Судебный репортер".

Напомним, против Медяника начато уголовное производство. Против нардепа из Слуги народа Вячеслава Медяника зарегистрировано уголовное производство.

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