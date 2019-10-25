Бомбардировщики оккупантов провели учения в Крыму

Учения проводились с боевыми стрельбами.

В небо поднимались многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27 mil.ru

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Экипажи Су-30СМ, Су-27 и Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота Российской Федерации выполнили практическое бомбометание в ходе обучения на межвидовом полигоне на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

Сообщается, что, согласно замыслу учения, “самолет-разведчик Су-24МР, выполняя задание по ведению разведки, обнаружил командный пункт условного противника в горной местности“.

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“Для уничтожения “противника“ в небо поднялись многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Экипажи нанесли бомбовый удар по условному противнику, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250-270. В ходе учебно-тренировочных полетов летчики выполнили нормативы по экстренным вылетам и успешно нанесли бомбовые удары по наземным целям в районе горы Кончекская на межвидовом полигоне Опук в Крыму, использовав 12 авиабомб“, - сообщили в Минобороны РФ.

В пресс-службе отметили, что учебно-боевые задачи выполняли 7 самолетов из состава соединения морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Как сообщалось 28 сентября, оккупанты в Крыму уничтожают заповедную Бакальскую косу.

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