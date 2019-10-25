Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бомбардировщики оккупантов провели учения в Крыму

Комментариев: 2
Учения проводились с боевыми стрельбами.
В небо поднимались многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27
В небо поднимались многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27
mil.ru

Читай также: “Ничего не просочилось“: Сурков провел совещания с боевиками “ДНР“ на Донбассе

Экипажи Су-30СМ, Су-27 и Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота Российской Федерации выполнили практическое бомбометание в ходе обучения на межвидовом полигоне на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

Сообщается, что, согласно замыслу учения, “самолет-разведчик Су-24МР, выполняя задание по ведению разведки, обнаружил командный пункт условного противника в горной местности“.

Читай также: Деоккупациия Донбасса: Полиция разрабатывает план работы на освобождаемых территориях

“Для уничтожения “противника“ в небо поднялись многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Экипажи нанесли бомбовый удар по условному противнику, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250-270. В ходе учебно-тренировочных полетов летчики выполнили нормативы по экстренным вылетам и успешно нанесли бомбовые удары по наземным целям в районе горы Кончекская на межвидовом полигоне Опук в Крыму, использовав 12 авиабомб“, - сообщили в Минобороны РФ.

В пресс-службе отметили, что учебно-боевые задачи выполняли 7 самолетов из состава соединения морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Как сообщалось 28 сентября, оккупанты в Крыму уничтожают заповедную Бакальскую косу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Крым, оккупанты, Россия, учения, самолеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    25.10.2019, 14:47
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Лучше бы они икру метали. Толку и пользы больше было бы.
VSHIVANKA    25.10.2019, 14:07
Оценка:  -1
VSHIVANKA
У ХЭРОИФ СУХИЕ ШАРОВАРЫ ОСТАЛИСЬ В НАЛИЧИИ ? )))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь