На границе со Словакией на посту "Ужгород" в очереди скопилось 350 фур

Проблемы с проездом возникли из-за отсутствия разрешений на международные перевозки в Польшу.

На словацко-украинской границе возникли проблемы с проездом фур скриншот из видео

Читай также: В Херсоне неравнодушные спасли застрявшую на рельсах фуру

350 грузовиков выстроились в очередь на выезд из Украины на таможенном посту “Ужгород“. Увеличение потока через пункт пропуска на украинско-словацкой границе связано с отсутствием разрешений на международные перевозки в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской таможни.

“В зоне таможенного поста “Ужгород“ Закарпатской таможни на словацко-украинской границе, где совершается таможенное оформление грузовых транспортных средств в направлении “выезд из Украины“, скопилось значительное количество грузовиков“, - говорится в сообщаеии.

Основная причина - отсутствие разрешений на международные грузовые перевозки, что привело к увеличению потока грузовиков, которые ранее не проходили через Закарпатскую таможню, в частности, через пост “Ужгород“, уточнили в ведомстве.

Читай также: Водители фур съехались под Кабмин на пикет

Закарпатские таможенники прилагают все усилия, чтобы позволить перевозчикам и субъектам ВЭД в кратчайшие сроки удалось пересекать границу. Однако во избежание очередей они обращают внимание на необходимость при возможности планировать пересечение таможенной границы через пункты пропуска других таможен.

Как сообщалось, 24 октября на объездной Ужгорода были десятикилометровые очереди из грузовиков.

Также многокилометровые очереди возникали и на границе со Словакией в апреле.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram