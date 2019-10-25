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В Харькове вторая за неделю перестрелка: Есть убитый

Комментариев: 1
В городе и области введен план "Сирена", разыскивают двух мужчин.
В Харькове вторая за неделю перестрелка: Есть убитый
hk.npu.gov.ua

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В Харькове на улице Клочковская возле супермаркета “Восторг“ произошла перестрелка. В результате инцидента один человек погиб, еще один - ранен. Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции.

Отмечается, что информация о стрельбе поступила в полицию около 12:05 в пятницу, 25 октября. По предварительной информации правоохранителей, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин.

Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Личности пострадавших устанавливаются. Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места преступления. Он подожжен, - отметили в полиции.

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Сообщается, что для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введена в действие полицейская операция “Сирена“.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Тем временем, в сети появилась видеозапись перестрелки. Внимание! Ненормативная лексика!

Напомним, это уже вторая перестрелка в Харькове за текущую неделю. Во вторник стреляли на улице Пушкинской – двое раненых, обошлось без погибших.

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Теги: стрельба, Харьков, убийство, полиция
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Комментариев (1)
Зарин_и_Зоман    25.10.2019, 14:39
Оценка:  -1
Зарин_и_Зоман
Есть информация, что подозреваемый при попытке его задержания подорвал себя гранатой. Не гвозди - напильники - надо из таких людей делать! Как говорится. героям слава! Вечная!..
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