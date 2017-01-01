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Экономиста НБУ будут судить по делу о присвоении 20 млн грн сотрудниками банка "Богуслав"

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В деле замешан главный экономист отдела проверок кредитных рисков Национального банка Украины.
Трое сотрудников ЧАО “Банк Богуслав“ предстанут перед судом
Трое сотрудников ЧАО “Банк Богуслав“ предстанут перед судом
lb.ua

Прокуратура города Киева объявила о подозрении трем должностным лицам частного акционерного общества “Банк Богуслав“ и главному экономисту отдела Национального банка Украины, за нанесение ущерба финучреждению в сумме более 21,6 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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“Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователями СУ ГУ ГП в г.Киеве по материалам ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области сообщено о подозрении трем должностным лицам ЧАО “Банк Богуслав“ и главному экономисту НБУ, действиями которых ЧАО “Банк Богуслав“ нанесен ущерб в особо крупных размерах“, - говорится в сообщении.

Следствие установило, что заместитель главы правления ПАО “Банк Богуслав“, вступил в сговор с заместителем начальника Управления корпоративного бизнеса ДОУ РБ “Банк Богуслав“, начальником службы безопасности и должностными лицами коммерческой структуры, путем злоупотребления своим служебным положением завладели средствами банка на сумму 21,6 млн гривен путем их перечисления на счета подконтрольного предприятия и дальнейшего обналичивания через предприятия с признаками фиктивности.

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По результатам предварительного расследования 24 октября 2019 года заместителю председателя правления ЧАО “Банк Богуслав“, заместителю начальника Управления и начальнику службы безопасности указанного банка сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Также прокуроры сообщили о подозрении главному экономисту отдела проверок кредитных рисков Национального банка Украины, который подписал акт проверки имущества, которое должно было быть передано в обеспечение кредита банка АО “Банк Богуслав“, несмотря на его отсутствие. Действия работника Нацбанка Украины квалифицированы по ч.2 ст.366 УК Украины.

Стоит отметить, что ликвидация банка “Богуслав“ проходила в 2018 году. При этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил, что через кредитование связанных лиц из обанкротившегося банка “Богуслав“ было выведено более 300 млн грн.

Как сообщалось 5 июля, полиция задержала банковского сотрудника - украл 129 млн гривен.

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Теги: кража, хищение, присвоение, банк, НБУ
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