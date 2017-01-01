Экономиста НБУ будут судить по делу о присвоении 20 млн грн сотрудниками банка "Богуслав"

В деле замешан главный экономист отдела проверок кредитных рисков Национального банка Украины.

Прокуратура города Киева объявила о подозрении трем должностным лицам частного акционерного общества “Банк Богуслав“ и главному экономисту отдела Национального банка Украины, за нанесение ущерба финучреждению в сумме более 21,6 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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“Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователями СУ ГУ ГП в г.Киеве по материалам ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области сообщено о подозрении трем должностным лицам ЧАО “Банк Богуслав“ и главному экономисту НБУ, действиями которых ЧАО “Банк Богуслав“ нанесен ущерб в особо крупных размерах“, - говорится в сообщении.

Следствие установило, что заместитель главы правления ПАО “Банк Богуслав“, вступил в сговор с заместителем начальника Управления корпоративного бизнеса ДОУ РБ “Банк Богуслав“, начальником службы безопасности и должностными лицами коммерческой структуры, путем злоупотребления своим служебным положением завладели средствами банка на сумму 21,6 млн гривен путем их перечисления на счета подконтрольного предприятия и дальнейшего обналичивания через предприятия с признаками фиктивности.

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По результатам предварительного расследования 24 октября 2019 года заместителю председателя правления ЧАО “Банк Богуслав“, заместителю начальника Управления и начальнику службы безопасности указанного банка сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Также прокуроры сообщили о подозрении главному экономисту отдела проверок кредитных рисков Национального банка Украины, который подписал акт проверки имущества, которое должно было быть передано в обеспечение кредита банка АО “Банк Богуслав“, несмотря на его отсутствие. Действия работника Нацбанка Украины квалифицированы по ч.2 ст.366 УК Украины.

Стоит отметить, что ликвидация банка “Богуслав“ проходила в 2018 году. При этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил, что через кредитование связанных лиц из обанкротившегося банка “Богуслав“ было выведено более 300 млн грн.

Как сообщалось 5 июля, полиция задержала банковского сотрудника - украл 129 млн гривен.

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