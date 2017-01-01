Будут ежеквартальные отчеты по нападениям на журналистов - МВД

Также Аваков обещал взять на личный контроль ряд резонансных дел этой категории.

Читай также: В Чернигове избили известного местного журналиста

Министерство внутренних дел будет каждый квартал публично отчитываться о ходе расследований по преступлениям против журналистов. Такое поручение министр внутренних дел Арсен Аваков дал своему заместителю Антону Геращенко и председателю Национальной полиции Игорю Клименко, сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что соответствующее распоряжение своим подчиненным министр дал в ходе встречи с председателем Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко. Данная идея возникла при обсуждении подготовки к запланированным на 6 ноября парламентским слушаниям по вопросу безопасности журналистов.

Читай также: В августе было 29 случаев нарушения свободы слова

Также Аваков пообещал обеспечить персональное реагирование на резонансные дела о нападениях на журналистов, список которых подготовили в союзе журналистов.

Среди перечня дел, который НСЖУ передала для тщательной отработки МВД, в частности, дело поджога автомобиля журналиста Сергея Гузя в Каменском Днепропетровской области, жестокое избиение телеоператора Вадима Макарюка в Харькове, нападение радикалов на агентство “Укринформ“, стрельба по пресс-центру газеты “Новый день“ в Херсоне, избиения журналистов в Виннице, на Черниговщине, в Житомирской и Одесской области. Отдельно должен пройти надлежащее служебное расследование факт избиения фотокора Игоря Ефимова сотрудниками милиции во времена Евромайдана в феврале 2014-го года, - сообщает пресс-служба полиции.

Читай также: Боевой пресс-секретарь: Мендель снова оттолкнула журналиста

Также в МВД проинформировали, что за 9 месяцев 2019 года полиция зарегистрировала 158 уголовных правонарушений в отношении журналистов. За этот же период направлено в суд обвинительные акты в 10 уголовных производствах по 12 уголовным преступлениям. 156 производств закрыли. По состоянию на 10 октября следственные подразделения работают над 260 правонарушениям этой категории.

Напомним, прокуроры возобновили дело об избиении журналистов на свадьбе сына Луценко. Расследованием дела будет заниматься киевское управление Государственного бюро расследований.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.