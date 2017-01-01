В ГСЧС рассказали, когда в Киеве исчезнет туман

Уровень загрязнения воздуха в Киев не повысился.

Улучшение синоптической ситуации на территории Украины ожидается в период с 28 по 29 октября. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Кроме того, спасатели предупредили, что в Украине пока сохраняется антициклонный характер погоды. Это подразумевает отсутствие осадков, слабый ветер, повышенную температуру воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м, отсутствие вертикального смешивания воздуха, густой туман.

Именно эти факторы способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли.

Вместе с тем, значительного роста уровней загрязнения воздуха не наблюдается. Незначительные превышения предельно допустимых концентраций имеют место только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском. Концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС Украины не отмечает, - сообщили в ГСЧС.

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В Киеве 16 постов метеонаблюдений центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского работают в режиме усиленной работы. По состоянию на 25 октября уровень загрязнения воздуха в Киеве не повысился.

Напомним, у Кличко назвали причину тумана и дали несколько советов. Чиновники считают, что причиной густого тумана в столице стала температурная инверсия.

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