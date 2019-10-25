Импорт электроэнергии из РФ осуществляется в интересах Коломойского, — эксперт

От восстановления импорта электроэнергии из РФ выигрывает бизнесмен Игорь Коломойский, который получает дешевый ток для своих энергоемких предприятий. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире телеканала NewsOne, пишут Факты.



"Безусловно, отдельным украинским компаниям выгодно покупать эту электроэнергию, потому что она дешевая, и поставлять ее на свои предприятия. Чем и воспользовался одним из первых и фактически пока единственный, кто поставляет электроэнергию из Российской Федерации, - Игорь Коломойский", - сказал Корольчук.



Эксперт отметил, что российский дешевый ток поставляется на предприятия Коломойского, в себестоимости продукции которых доля электроэнергии очень высока. И именно за счет дешевой электроэнергии их владелец имеет возможность увеличить свои доходы.



"Эта электроэнергия, насколько известно, идет на предприятия, близкие к группе Игоря Коломойского, это ферросплавный бизнес, это Запорожский, Никопольский ферросплавные заводы. Они, собственно, требуют дешевой электроэнергии. Они тогда могут генерировать прибыль", - пояснил эксперт.



Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.



С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.