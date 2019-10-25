Акция протеста состоялась под зданием Киевской облгосадминистрации.

В Киеве снова митингуют против капитуляции

В Киеве снова митингуют против капитуляции

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В пятницу, 25 октября, в Киеве под зданием Киевской областной государственной администрации прошла акция протеста против капитуляции в войне с Россией. Как сообщает Цензор.НЕТ, многие митингующие пришли с символикой “Национального корпуса“ и “Национальных дружин“.

Около сотни активистов пришли под здание столичной ОГА с флагами Украины и плакатами “Ні капітуляції!“ В самом начале акции протестующие осуществили несколько выстрелов из петарды, в качестве символа продолжающейся на Донбассе войны, которую Россия не намерена прекращать.

Требуем: запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины; запретить внедрение амнистии для боевиков так называемых “ДНР“ и “ЛНР“; запретить отвод украинских войск от линии разграничения; запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО; запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля вдоль всей украино-российской границы; выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать новый формат переговоров, - заявили организаторы пикета.

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К митингующим вышли представители обладминистрации и пригласили инициативную группу на встречу с руководством области. Активисты планируют передать главе ОГА как представителю президента свои требования.

Напомним, вчера против “формулы Штайнмайера“ высказались депутаты Волынского облсовета. При этом они отметили необходимость разрыва дипломатических отношений с РФ.

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