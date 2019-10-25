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В Киеве снова митингуют против капитуляции

Комментариев: 5
Акция протеста состоялась под зданием Киевской облгосадминистрации.
В Киеве снова митингуют против капитуляции
© censor.net.ua
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В Киеве снова митингуют против капитуляции
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В пятницу, 25 октября, в Киеве под зданием Киевской областной государственной администрации прошла акция протеста против капитуляции в войне с Россией. Как сообщает Цензор.НЕТ, многие митингующие пришли с символикой “Национального корпуса“ и “Национальных дружин“.

Около сотни активистов пришли под здание столичной ОГА с флагами Украины и плакатами “Ні капітуляції!“ В самом начале акции протестующие осуществили несколько выстрелов из петарды, в качестве символа продолжающейся на Донбассе войны, которую Россия не намерена прекращать.

Требуем: запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины; запретить внедрение амнистии для боевиков так называемых “ДНР“ и “ЛНР“; запретить отвод украинских войск от линии разграничения; запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО; запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля вдоль всей украино-российской границы; выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать новый формат переговоров, - заявили организаторы пикета.

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К митингующим вышли представители обладминистрации и пригласили инициативную группу на встречу с руководством области. Активисты планируют передать главе ОГА как представителю президента свои требования.

Напомним, вчера против “формулы Штайнмайера“ высказались депутаты Волынского облсовета. При этом они отметили необходимость разрыва дипломатических отношений с РФ.

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Теги: Киевская ОГА, капитуляция, формула Штайнмайера, митинг
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Комментариев (5)
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zadneprohodchik    25.10.2019, 16:25
Оценка:  0
zadneprohodchik
что-то рошен жадничает так мало аватаров и даже недели не простояли, давай бабло порося чтоб до НГ хотябы постояли безработные
andy55524    25.10.2019, 16:23
Оценка:  0
andy55524
в окопы этих неподкупных, они же за идею.
VSHIVANKA    25.10.2019, 16:11
Оценка:  +3
VSHIVANKA
УСИХ ХЭРОИФ ЭУРОПЭЙЦИФ НА ФРОНТ !!!
СУГС !!!
arkadiy12    25.10.2019, 16:03
Оценка:  +3
arkadiy12
Подогнать автобусы и на передовую !!!
hcr    25.10.2019, 16:02
Оценка:  +4
hcr
Куда военкоматы смотрят? Потенциальное пушечное мясо рвётся в бой ))))
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