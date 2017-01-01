Два раза – это два раза. Что крутого в новом IQOS 3 DUO?

Месяц назад в Японии показали новую модель IQOS. А теперь, наконец, IQOS 3 DUO презентовали и в Киеве. У IQOS уже стало традицией каждый год выпускать новую версию устройств, апгрейднутые с учетом всех пожеланий пользователей. Расскажем подробнее, что же нового у нового IQOS 3 DUO.

Главная фича – два использования подряд

IQOS – это современная технологичная альтернатива сигаретам для тех, кто не планирует расставаться с привычкой, но не прочь снизить вред от нее. У гаджета продуманная конструкция – разработчики учли, что для курильщика важен привычный ритуал, и воплотили это в IQOS. Держатель для стика маленький и легкий, по виду и ощущениям в руке он похож на изящный мундштук. В стиках – натуральный табак. И даже сеанс использования длится столько же, как и в сигарете – 14 затяжек (или примерно 6 минут). Словом, все для того, чтобы айкос не постигла участь электронных сигарет, и он смог стать полноценной заменой курению. По статистике, 4 из 5 курильщиков, попробовав IQOS, переходят на него и полностью отказываются от сигарет.

Единственное, чего не хватало – двух использований подряд. Курильщикам хочется иногда после первой сигареты сразу потянуться за второй. Так же и со стиками. В новом IQOS 3 DUO это учтено – добавили возможность использовать 2 стика подряд без перерыва на подзарядку. В предыдущих моделях IQOS 3 и IQOS 2.4 Plus после каждого сеанса держатель нужно подзаряжать 3-4 минуты. С IQOS 3 DUO ждать не нужно – можно взять один стик, а потом, если хочется, сразу взять второй. Согласитесь, user-friendly функция.

Быстрая батарея и умная зарядка

Два использования подряд при тех же миниатюрных размерах держателя (он весит всего 22 г) – это заслуга новой, еще более мощной батареи IQOS 3 DUO. Новый гаджет заряжается быстрее всех предыдущих моделей, а между первым и вторым сеансами подзарядка не требуется вовсе. Чтобы зарядить держатель после 2-х стиков, понадобится всего 1 мин 50 сек (это в 2 раза быстрее, чем у IQOS 3). А чтобы восстановить полный заряд до двух сеансов – еще 3 мин 25 сек.

Но самое интересное вот что. Благодаря системе умной зарядки новый IQOS 3 DUO «умеет» заряжаться за считанные секунды. Дело в том, что сеанс IQOS рассчитан 6 минут, но в большинстве случаев пользователи тратят на заявленные производителем 14 затяжек меньше времени. В IQOS 3 DUO эта нерастраченная энергия учитывается при следующей зарядке. Так что после 2-х сеансов гаджет может восстановить полный заряд за буквально 10-20 секунд.

Корпус с защитой от падения, NFC-чип, надежная конструкция

Визуально корпус нового IQOS не отличается от модели третьего поколения, но конструкционно – да. В него добавили дополнительную систему защиты, которая предотвращает повреждения при падении, ударах или, если вы случайно сядете на айкос. Боковой дверце на магнитных креплениях тоже не страшны перегрузки. Да, больше никаких механических защелок.

В устройство встроен NFC-чип для быстрого коннекта к смартфону. Правда, срабатывает он не со всеми моделями айфоном. Но тут дело не в IQOS, а в iPhone, которые с недоверием относятся ко всем NFC, если речь идет не об Apple Pay.

Та же технология, принцип работы и дизайн

Получив новый полезный функционал, IQOS 3 DUO не изменился в главном. Гаджет все так же нагревает табак до 350 ⁰С, что делает его лучшей альтернативой традиционному курению – в сигарете табак и бумага сгорают при температуре около 800⁰С. Благодаря нагреванию табака вместо горения при использовании IQOS выделяется на 95% меньше вредных веществ, чем при курении сигарет. К тому же нет дыма, смол, пепла, неприятного запаха гари и пассивного курения.

Удобство и простота в использовании, стильный минималистичный дизайн – все в лучших традициях IQOS. Кстати, об удобстве. На корпусе IQOS 3 DUO теперь появилось 2 световых индикатора, которые показывают статус заряда держателя. Если светятся оба индикатора – гаджет готов к двум сеансам подряд. Если 1 индикатор – значит, заряда осталось на один стик и перед следующим использованием держатель нужно будет подзарядить.

Новый IQOS 3 DUO будет доступен в 5-ти цветах корпуса. К уже знакомым нам синему, белому, золотому и синему добавили новый интересный оттенок – медный. А это значит – еще больше вариантов стильных цветовых сочетаний и персонализаций своего девайса.

Где купить IQOS 3 DUO

Старт продаж нового IQOS 3 DUO запланирован на 1 ноября.

Гаджет можно будет заказать на сайте iqos.ua или купить в брендовых магазинах IQOS Space.