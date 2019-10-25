Зеленский лично следит за новостями в СМИ и соцсетях, - Кречетов

Сотрудник ОП рассказал детали.

В Офисе президента Владимира Зеленского рассказали, что у них есть собственная методика коммуницирования с обществом посредством социальных сетей вместо традиционных средств массовой информации.

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Об этом заявил внештатный советник заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко Максим Кречетов, передает Телеграф.

Команда президента решила вести диалог с обществом через социальные сети. По словам Кречетова, такая идея была продиктована современными реалиями.

Также советник заявил, что традиционные СМИ несколько утратили свои позиции в пользу социальных сетей. Между тем, блогеры не могут быть альтернативой журналистам в медиа.

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Также в Офисе президента акцентировали, что СМИ не будут ущемляться в пользу социальных сетей. Кречетов отметил, что Зеленский лично следит за новостями в социальных сетях и СМИ.

Также Кречетов заявил о готовности новой власти слушать обоснованную критику. Однако этой критики очень мало на фоне большого количества грязи.

Напомним, сын работавшего с Зеленским продюсера Роднянского получил высокую должность в Кабмине. Александр Александрович Роднянский - экономист, выпускник британского Кембриджского университета.

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