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Зеленский лично следит за новостями в СМИ и соцсетях, - Кречетов

Комментариев: 9
Сотрудник ОП рассказал детали.
Зеленский лично смотрит новости в СМИ и соцсетях
Зеленский лично смотрит новости в СМИ и соцсетях
president.gov.ua

В Офисе президента Владимира Зеленского рассказали, что у них есть собственная методика коммуницирования с обществом посредством социальных сетей вместо традиционных средств массовой информации.

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Об этом заявил внештатный советник заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко Максим Кречетов, передает Телеграф.

Команда президента решила вести диалог с обществом через социальные сети. По словам Кречетова, такая идея была продиктована современными реалиями.

Также советник заявил, что традиционные СМИ несколько утратили свои позиции в пользу социальных сетей. Между тем, блогеры не могут быть альтернативой журналистам в медиа. 

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Также в Офисе президента акцентировали, что СМИ не будут ущемляться в пользу социальных сетей. Кречетов отметил, что Зеленский лично следит за новостями в социальных сетях и СМИ.

Также Кречетов заявил о готовности новой власти слушать обоснованную критику. Однако этой критики очень мало на фоне большого количества грязи.

Напомним, сын работавшего с Зеленским продюсера Роднянского получил высокую должность в Кабмине. Александр Александрович Роднянский - экономист, выпускник британского Кембриджского университета.

 

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Теги: Зеленский, СМИ, соцсети, Кречетов
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Комментариев (9)
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Мухоморище    25.10.2019, 16:08
Оценка:  +5
Мухоморище
Владимир,если Вы меня читаете:Когда будем сажать?Уже зима близко)))
Котофунтик    25.10.2019, 16:15
Оценка:  -2
Котофунтик
И кто же в зиму сажает?)))Он же сказал весной,но не уточнил какого года)))
WTFwIf    25.10.2019, 15:40
Оценка:  +1
WTFwIf
"следитЬ" ... точно.
Только за сегодня уже несколько тупых безграмотных ляпов в заголовках Бихмира, в текстах вообще часто каша ... украинский язык вообще проблема для бихмировских писах, часто копипастят тупой машинный перевод с украинского.
Есть еще куда ниже? Жестко владелец опустил ресурс ...
WTFwIf    25.10.2019, 15:41
Оценка:  0
WTFwIf
Зато раздолье самым упоротым антиукраиснким троллям из россии ...
hcr    25.10.2019, 15:53
Оценка:  -2
hcr
Тока ж ты не забывай разъяснять что "тролли из россии" - это 75% украинцев, которые высказывают своё мнение, в отличии от кучки проплаченых порохоботов.
WTF2wtf    25.10.2019, 16:01
Оценка:  -1
WTF2wtf
Ольгинские боты с десятками рабочих аккаунтов точно с тобой согласятся ... несколько человек из-за бугра тупо и дико гадит, при этом называя себя украинцами. Бюджет оккупантов за это говно платит уже довольно давно
WTF2wtf    25.10.2019, 16:14
Оценка:  +1
WTF2wtf
Путинским ботам остается только традиционно косить под дебилов,
типа на россии запрещена инфа о том, что владельцу этого ресурса россияне отдали в пользование многие отжатые шахты и крупные предприятия Донбасса в пользование
WTF2wtf    25.10.2019, 16:15
Оценка:  0
WTF2wtf
Чувак сбежал в россию еще 5 лет назад и превратил ресурс в дешевую помойку ...
WTF2_eбy_в_рот    25.10.2019, 16:16
Оценка:  -4
WTF2_eбy_в_рот
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