Зеленский лично следит за новостями в СМИ и соцсетях, - Кречетов
В Офисе президента Владимира Зеленского рассказали, что у них есть собственная методика коммуницирования с обществом посредством социальных сетей вместо традиционных средств массовой информации.
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Об этом заявил внештатный советник заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко Максим Кречетов, передает Телеграф.
Команда президента решила вести диалог с обществом через социальные сети. По словам Кречетова, такая идея была продиктована современными реалиями.
Также советник заявил, что традиционные СМИ несколько утратили свои позиции в пользу социальных сетей. Между тем, блогеры не могут быть альтернативой журналистам в медиа.
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Также в Офисе президента акцентировали, что СМИ не будут ущемляться в пользу социальных сетей. Кречетов отметил, что Зеленский лично следит за новостями в социальных сетях и СМИ.
Также Кречетов заявил о готовности новой власти слушать обоснованную критику. Однако этой критики очень мало на фоне большого количества грязи.
Напомним, сын работавшего с Зеленским продюсера Роднянского получил высокую должность в Кабмине. Александр Александрович Роднянский - экономист, выпускник британского Кембриджского университета.
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Только за сегодня уже несколько тупых безграмотных ляпов в заголовках Бихмира, в текстах вообще часто каша ... украинский язык вообще проблема для бихмировских писах, часто копипастят тупой машинный перевод с украинского.
Есть еще куда ниже? Жестко владелец опустил ресурс ...
типа на россии запрещена инфа о том, что владельцу этого ресурса россияне отдали в пользование многие отжатые шахты и крупные предприятия Донбасса в пользование