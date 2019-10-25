В Днепре дети подожгли мальчика: Врачи борятся за жизнь 8-летнего Кирилла

Трагический случай произошел в августе, но только теперь ребенка перевели из отделения реанимации. Мама-одиночка сейчас не может ходить на работу, семья нуждается в помощи.

В городе Днепр в августе восьмилетнего Кирилла Яцуна облили бензином и подожгли другие дети во время игры.

Об этом сообщает волонтер Александра Сова-Тимощенкова в Facebook.

Читай также: Суд приговорил к смертной казни 16 человек за сожжение студентки заживо

Инцидент произошел в Днепре еще в августе, но только сейчас его перевели из отделения реанимации. Самый опасный период миновал, мальчик находится в палате вместе с мамой, и ему еще предстоит долгий и дорогой путь к выздоровлению.

“Отсутствие кожи (а значит и защиты) требует постоянного применения дорогостоящих антибиотиков. В сутки уходит почти 3000 гривен. Мама воспитывает ребенка сама, папа умер. А сейчас Евгения постоянно в больнице, возле Кирилла, поэтому не работает“, - написала волонтер.

Напомним, ранее в Запорожье мужчина облил кипятком спящую жену. Муж сначала вылил на нее четыре литра кипятка, а затем схватил ножницы и обрезал волосы. Дети в это время находились в соседней комнате.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram