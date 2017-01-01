Адвокаты по делу "Роттердам+" ходатайствуют о закрытии производства на основе комплексной экспертизы

Сторона защиты по делу "Роттердам+" предоставила ходатайство о закрытии дела в связи с полученными выводами судебных экспертов, которые подтверждают законность формулы и отсутствие экономического ущерба и убытков для потребителей электроэнергии. Об этом сообщила адвокат Наталья Дригваль.

Об этом пишет Главком.

Судебный эксперт также подтвердил, что НКРЭКУ утверждением "Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии" в 2016 г., обеспечил прозрачность механизма формирования цен на электроэнергию.

"При определении цены корректно включались такие факторы как: индекс АРI-2, стоимость транспортировки от портов Амстердама, Роттердама, Антверпена в украинские порты, стоимость транспортировки угля с судна на склады украинских портов, стоимость транспортировки угля железнодорожным транспортом по территории Украины. Принятие Порядка не привело к росту доходности угледобывающих предприятий и ТЭС Украины выше среднего уровня угольной и энергетической отрасли", - говорит адвокат со ссылкой на экспертизу.

По ее словам, аналогичные результаты были получены следователями САП, однако не были включены в дело.

Полученные выводы, по мнению юриста являются исчерпывающим основанием для закрытия уголовного производства.

Напомним, в 2016 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь. В формулу "Роттердам плюс" входит цена угля для производства электроэнергии, которая базируется на котировках угольного хаба ARA (Амстердам – Роттердам – Антверпен), плюс доставка в украинский порт.

24 марта 2017 года НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердившие угольную формулу "Роттердам+". С 1 июля 2019 года вступил в силу новый рынок электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен отменены, и формула "Роттердам плюс" прекратила действие, но расследование НАБУ продолжается.

Как сообщалось, в конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".