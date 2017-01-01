Геннадий Москаль рассказал, как победил рак
Зато теперь, как утверждает экс-глава Закарпатской государственной администрации, ему ничего не страшно.
Бывший глава Закарпатской государственной администрации Геннадий Москаль признался, что в своей жизни победил онкологию. Об этом он написал 25 октября в Facebook.
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“Мало кто знает, но в конце восьмидесятых годов прошлого века мне тоже поставили этот страшный диагноз - рак. И честно сказали, что жить мне осталось не больше нескольких лет“, - написал он.
Москаль рассказал, что “не сложил руки – изучил всю медицинскую литературу, перепробовал все народные методы, объездил всех врачей“.
По его словам, через несколько лет оказалось, что болезни нет.
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“То ли я его таки вылечил, то с самого начала врачи ошиблись“, - написал политик.
По его словам, два года были выброшены из жизни.
Зато я перестал бояться - я уже свое отбоялся, - подытожил он
Как известно, популярная журналистка, ведущая и блогер Янина Соколова призналась, что была больна раком. По ее мнению, украинское общество не готово сосуществовать с онкобольными, а государство не всегда оказывает им необходимую помощь.