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Геннадий Москаль рассказал, как победил рак

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Зато теперь, как утверждает экс-глава Закарпатской государственной администрации, ему ничего не страшно.
Геннадий Москаль и Янина Соколова
Геннадий Москаль и Янина Соколова
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Бывший глава Закарпатской государственной администрации Геннадий Москаль признался, что в своей жизни победил онкологию. Об этом он написал 25 октября в Facebook.

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“Мало кто знает, но в конце восьмидесятых годов прошлого века мне тоже поставили этот страшный диагноз - рак. И честно сказали, что жить мне осталось не больше нескольких лет“, - написал он.

Москаль рассказал, что “не сложил руки – изучил всю медицинскую литературу, перепробовал все народные методы, объездил всех врачей“.
 
По его словам, через несколько лет оказалось, что болезни нет.

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“То ли я его таки вылечил, то с самого начала врачи ошиблись“, -  написал политик.

По его словам, два года были выброшены из жизни.
 
Зато я перестал бояться - я уже свое отбоялся, - подытожил он
Как известно, популярная журналистка, ведущая и блогер Янина Соколова призналась, что была больна раком. По ее мнению, украинское общество не готово сосуществовать с онкобольными, а государство не всегда оказывает им необходимую помощь.

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Теги: рак, Москаль, заболевание, онкология, Геннадий Москаль
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