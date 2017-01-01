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В Одессе пьяный пассажир устроил погром в маршрутке

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Полиция задержала хулигана, который угрожал пассажирам и оскорблял их, а когда водитель его высадил, начал крушить маршрутку.
Пассажир побил стекла в маршрутке
Пассажир побил стекла в маршрутке
facebook.com/odesapolice

В Одессе задержан мужчина, который разбил стекла в маршрутном автобусе и угрожал пассажирам физической расправой. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одесской области.

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Отмечается, что инцидент произошел накануне около 23.00. Патрульные получили сообщение о драке на улице Фонтанская дорога. По словам очевидцев, в пассажирский микроавтобус подсел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он начал ругаться, оскорблять всех присутствующих, вел себя агрессивно по отношению к пассажирам и водителю. В результате, в салоне маршрутного транспорта произошел конфликт, во время которого мужчина угрожал другим людям физической расправой.

Водитель маршрутки остановился и высадил агрессивного пассажира.

Оскорбленный пассажир, недолго думая, начал крушить стекла в автобусе. Пассажиры пытались его успокоить, - сообщили в управлении.

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Как отмечается, инспекторы полиции утихомирили и задержали 43-летнего злоумышленника. Мужчину передали следователям для дальнейшего установления обстоятельств происшествия.

Напомним, под Киевом поймали пьяного маршрутчика: алкоголь в крови превышал норму в 9 раз. В Боярке под Киевом патрульные поймали водителя автобуса, который пьяным ездил за рулем.

 

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Теги: Одесса, пассажиры, пассажир, задержание, маршрутка
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