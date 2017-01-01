Застрелил тестя и тещу, ранил 8-летнюю дочь: ЧП на Хмельниччине

Пьяный мужчина решил закончить семейную ссору с помощью ружья.

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В Хмельницкой области мужчина застрелил тестя и тещу, ранил 8-летнюю дочь, после чего попытался покончить с собой. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Хмельницкой области.

Трагедия произошла в четверг, 24 октября, около 19:30 в селе Завалье Каменец-Подольского района. Сообщается, что 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе семейной ссоры достал охотничье ружье и несколько раз выстрелил в 66-летнего тестя и 65-летнюю тещу, а затем ранил в руку 8-летнюю дочь, которая пыталась защитить дедушку с бабушкой.

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От полученных ранений пенсионеры скончались на месте. Пока жена пыталась угомонить мужчину, девочке удалось выбежать из дома и вызвать полицию.

До приезда полиции преступник пытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в лицо. Данная попытка не увенчалась успехом, поэтому он закрылся в автомобиле и поджег его. Прибывшие в этот момент патрульные вместе с соседями потушили машину и задержали злоумышленника.

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Сейчас он находится под стражей в больнице. Его дочь прооперировали, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и проводятся дальнейшие следственные действия.

Напомним, сегодня в Харькове произошла уже вторая за неделю перестрелка. В городе и области введен план “Сирена“, разыскивают двух мужчин.

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