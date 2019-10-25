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Киевский губернатор Бно-Айриян подал в суд на Дубинского

Комментариев: 1
Истец требует от нардепа подтвердить или опровергнуть его обвинения в том, что Бно-Айриян – русский шпион.
Михаил Бно-Айриян и Александр Дубинский
Михаил Бно-Айриян и Александр Дубинский
фотоколлаж

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Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал иск о защите чести и достоинства против народного депутата из фракции “Слуга народа“ Александра Дубинского. Об этом губернатор Киевщины написал на своей странице в Facebook.

Сегодня Александр Дубинский в который раз сделал неудачную попытку осуществить информационное давление на меня. И рассказал всем о деле, которое начало расследовать ГБР против меня. Его пост случайным образом совпал с моим исковым заявлением о защите чести и достоинства, который я подал на него сегодня утром в Печерский районный суд, - написал глава области.

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Предмет иска, по его словам, очень прост и состоит в том, чтобы Дубинский доказал или опроверг свои слова о том, что Бно-Айриян является русским шпионом и что он был номинирован на должность Москаленко и Кононенко, от которых якобы получает зарплату.

Поэтому, Александр, встретимся в суде, и буду ждать от вас конкретные факты относительно изложенных фактов. Полиграф НЕ предлагать. После фарса, который мы видели на всю страну с закатанными глазами, просто придите в суд и покажите факты, - написал Бно-Айриян.

Напомним, 20 октября глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление об увольнении. Однако, пока президент официально его не уволил, Бно-Айриян продолжает исполнять губернаторские обязанности.

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Теги: Дубинский, Бно-Айриян, губернатор, иск, суд
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Комментариев (1)
Котофунтик    25.10.2019, 17:23
Оценка:  -1
Котофунтик
То,что зеленки дебилы,они сами подтвердили в лице министра.Теперь этот Айран утверждает,что он русский шпиён))Квартал продолжается.В размерах страны))
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