Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Личность стрелка в Харькове установлена - МВД

Комментариев: 0
Стрелком оказался житель Горловки Донецкой области.
Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности
Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности
МВД Украины

Полиция Харьковской области установила личность киллера. Им оказался житель города Горловка Донецкой области. Продолжается досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются.

Об этом сообщает пресс-служба.

Читай также: Погибший в Харькове был свидетелем в деле Вороненкова - СМИ

“Полиция установила личность мужчины, совершившего в городе стрельбу. Во время преследования патрульными злоумышленник подорвал себя гранатой“ - говорится в сообщении. 

Причины и обстоятельства происшествия выясняются
Причины и обстоятельства происшествия выясняются
МВД Украины

МВД Украины

Читай также: ЧП в Харькове: один из стрелков взорвал гранату и погиб при задержании

“В результате происшествия один из пострадавших скончался в карете скорой, другой сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Никто из граждан не пострадал“ - отметили в полиции.

  • Обновление - фото 18+

По информации Информатора, киллером мог быть Алексей Титов. Через час после перестрелки его задержали на Южном вокзале. Мужчина подорвал себя. При себе у погибшего обнаружили водительское удостоверение.

Информатор

Информатор

 

Напомним, в Харькове вторая за неделю перестрелка. В городе и области введен план “Сирена“, разыскивают двух мужчин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Харьков, стрельба, Стрелок
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь