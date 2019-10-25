Личность стрелка в Харькове установлена - МВД

Стрелком оказался житель Горловки Донецкой области.

Полиция Харьковской области установила личность киллера. Им оказался житель города Горловка Донецкой области. Продолжается досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются.

Об этом сообщает пресс-служба.

Читай также: Погибший в Харькове был свидетелем в деле Вороненкова - СМИ

“Полиция установила личность мужчины, совершившего в городе стрельбу. Во время преследования патрульными злоумышленник подорвал себя гранатой“ - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются МВД Украины

МВД Украины

Читай также: ЧП в Харькове: один из стрелков взорвал гранату и погиб при задержании

“В результате происшествия один из пострадавших скончался в карете скорой, другой сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Никто из граждан не пострадал“ - отметили в полиции.

Обновление - фото 18+

По информации Информатора, киллером мог быть Алексей Титов. Через час после перестрелки его задержали на Южном вокзале. Мужчина подорвал себя. При себе у погибшего обнаружили водительское удостоверение.

Информатор

Информатор

Напомним, в Харькове вторая за неделю перестрелка. В городе и области введен план “Сирена“, разыскивают двух мужчин.

​Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram