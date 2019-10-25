Личность стрелка в Харькове установлена - МВД
Полиция Харьковской области установила личность киллера. Им оказался житель города Горловка Донецкой области. Продолжается досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются.
Об этом сообщает пресс-служба.
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“Полиция установила личность мужчины, совершившего в городе стрельбу. Во время преследования патрульными злоумышленник подорвал себя гранатой“ - говорится в сообщении.
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“В результате происшествия один из пострадавших скончался в карете скорой, другой сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Никто из граждан не пострадал“ - отметили в полиции.
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По информации Информатора, киллером мог быть Алексей Титов. Через час после перестрелки его задержали на Южном вокзале. Мужчина подорвал себя. При себе у погибшего обнаружили водительское удостоверение.
Напомним, в Харькове вторая за неделю перестрелка. В городе и области введен план “Сирена“, разыскивают двух мужчин.
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