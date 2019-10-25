Стрельба в Харькове: Прокуратура оценила важность убитого свидетеля

По данным СМИ, погибший не был ценным свидетелем по делу Вороненкова.

По мнению Максимец, погибший не был ценным свидетелем МВД

Прокуратура города Киева прокомментировала информацию СМИ о якобы "ключевом свидетеле" в деле депутата РФ Дениса Вороненкова. Речь идет об убитом сегодня в Харькове Владимире Борохе. Об этом пишет УП.

По словам спикера прокуратуры Киева Надежды Максимец, Борох не был ключевым свидетелем.

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“Этот человек задерживался одновременно с одним из подозреваемых в убийстве Дениса Вороненкова. Однако в ходе следствия достаточных доказательств для объявления ему подозрения не было“ – отметила спикер.

В производстве он имел статус свидетеля, однако важных для следствия показаний не сообщил – подытожила Максимец

Напомним, в Харькове вторая за неделю перестрелка. В городе и области введен план “Сирена“, разыскивают двух мужчин.

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