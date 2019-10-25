Стрельба в Харькове: Прокуратура оценила важность убитого свидетеля
Прокуратура города Киева прокомментировала информацию СМИ о якобы "ключевом свидетеле" в деле депутата РФ Дениса Вороненкова. Речь идет об убитом сегодня в Харькове Владимире Борохе. Об этом пишет УП.
По словам спикера прокуратуры Киева Надежды Максимец, Борох не был ключевым свидетелем.
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“Этот человек задерживался одновременно с одним из подозреваемых в убийстве Дениса Вороненкова. Однако в ходе следствия достаточных доказательств для объявления ему подозрения не было“ – отметила спикер.
В производстве он имел статус свидетеля, однако важных для следствия показаний не сообщил – подытожила Максимец
Напомним, в Харькове вторая за неделю перестрелка. В городе и области введен план “Сирена“, разыскивают двух мужчин.
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