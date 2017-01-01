Пограничники задержали ветерана-артиллериста "ДНР"

Мужчина больше трех лет помогал оккупантам противостоять ВСУ на Донбассе.

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Украинские пограничники задержали бывшего участника боев за Славянск, Снежное и Саур-Могилу, воевавшего на стороне террористической группировки “ДНР“. 49-летнего экс-боевика поймали военнослужащие Луганского пограничного отряда в пункте пропуска “Меловое“ на границе с Россией, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

49-летний уроженец Мариуполя рассказал, что в свое время окончил высшее артиллерийское училище в г. Коломенское. Имея специальное образование, летом 2014 участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины на стороне так называемого “ополчения“ в г. Славянск, а именно - осуществлял техническое обслуживание артиллерийского вооружения. Впоследствии в составе т.н. “1-й Славянской механизированной бригады ДНР“ участвовал в должности “старшего офицера батареи“ в т.н. “обороне Снежного“ против ВС Украины, осуществлял организацию системы огня НЗФ, в т.ч. в боях в районе Саур-Могилы. В период с весны 2015 до середины августа 2017 “проходил службу“ в должности заместителя начальника отделения артиллерии “5-й механизированной бригады ДНР“ в г. Макеевка и г. Докучаевск Донецкой области“, - сказано в сообщении.

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Разоблачить активного сепаратиста удалось военнослужащим Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины в тесном сотрудничестве с сотрудниками ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях.

После проведения всех процессуальных действий мужчину передали представителям СБУ для принятия дальнейшего правового решения.

Напомним, СБУ задержала россиянина, готовившего подрыв военного аэродрома. Опытный ученый-химик заключил фиктивный брак с украинкой, чтобы не вызывая подозрений поселиться рядом со стратегическим объектом.

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