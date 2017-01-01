Суд отказался приостанавливать переаттестацию прокуроров ГПУ

Суд решил продолжить переаттестацию сотрудников ГПУ.

Окружной административный суд столицы отказался приостановить переаттестацию прокуроров Генеральной прокуратуры Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что суд рассмотрел заявление о приостановлении действия приказов генерального прокурора Руслана Рябошапки, согласно которым был утвержден порядок работы конкурсных комиссий, созданы первая и вторая конкурсные комиссии.

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Истец по делу также требовал запретить деятельность конкурсных комиссий, которые уже сегодня проводят аттестации прокуроров Генпрокуратуры.

Суд отказал удовлетворять иск, поскольку истец не доказал, что приказы генпрокурора Рябошапки сделают невозможным восстановление нарушенных прав, эффективную защиту или исполнение решения суда.

Напомним, каждый третий прокурор не прошел аттестацию. В Генпрокуратуре рассказали, как проходит назначенная в ведомстве переаттестация рядовых прокуроров.

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