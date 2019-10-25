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Президент подписал закон о штрафах для депутатов-прогульщиков

Комментариев: 2
Теперь депутаты, пропустившие хотя бы треть заседаний парламента, лишатся зарплаты за весь месяц.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о штрафах для депутатов-прогульщиков
Президент Владимир Зеленский подписал закон о штрафах для депутатов-прогульщиков
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о лишении депутатов выплат за пропуск заседаний Верховной Рады и парламентских комитетов без уважительной причины. Об этом говорится в “карточке“ закона на сайте Верховной Рады.

Данный закон предусматривает лишение депутата зарплаты за месяц, в котором он без уважительной причины пропустил более 30% пленарных заседаний парламента и более половины заседаний комитета, в который он входит.

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Поскольку в украинском парламенте не предусмотрена процедура письменной регистрации депутатов на пленарных заседаниях, факт присутствия депутата определяется с помощью его регистрации в электронной системе голосования парламента перед началом заседания.

Напомним, Верховная Рада приняла данный закон 16 октября. За него проголосовали 265 народных депутатов.

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Теги: депутаты-прогульщики, зарплата, Зеленский, закон
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Комментариев (2)
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SINOBI-LIFE    25.10.2019, 18:15
Оценка:  -2
SINOBI-LIFE
А почему родителей не вызвать??? Клоун,он и есть клоун!!!
WTF2_eбy_в_рот    25.10.2019, 18:39
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
дебилбля.....
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