Украина не будет повторять заявку в НАТО - Министр обороны

В правительстве не хотят действовать "методом попугая" и повторно отправлять заявку на членство, которую уже подавали в 2008 году.

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В Министерстве иностранных дел и Министерстве обороны не видят смысла в повторной подаче заявки на получение Плана действий по членству в НАТО. Об этом рассказали журналистам министр обороны Андрей Загороднюк и заместитель министра иностранных дел Егор Божок по завершении своего визита в штаб-квартиру НАТО, пишет “Европейская правда“.

Мы можем подтверждать и отправлять заявление сколько угодно, но зачем? Лучше сконцентрироваться на практических результатах, - пояснил министр Загороднюк.

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В свою очередь Егор Божок отметил, что правительство считает действующей ту заявку, которая была подана Украиной еще в 2008 году.

Мы можем действовать методом попугая, а можем вести серьезную работу. Если мы будем ежедневно повторять, что хотим в НАТО, хотим ПДЧ, и всё, то в результате никакого ПДЧ не получим. Поэтому сейчас мы настроены на то, чтобы, не подтверждая эту заявку, достичь военных критериев членства в НАТО, - заявил представитель украинской дипломатии.

Напомним, на следующей неделе в Украину приедет генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ожидается, что он выступит в украинском парламенте.

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