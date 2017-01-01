В Днепропетровской области с погоней задержали псевдополицейских

В машине нашли поддельные протоколы, номерные знаки, временные разрешения на управление авто и форму сотрудника полиции.

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В Днепропетровской области на трассе Е50 псевдополицейские штрафовали водителей. О задержании злоумышленников сообщило региональное управление патрульной полиции в пятницу, 25 октября.

Отмечается, что накануне поздно вечером к патрульным полицейским обратился мужчина. Он сообщил, что возле Знаменовки увидел автомобиль Daewoo, на котором спереди находился номерной знак на синем фоне (автомобили МВД), а сзади – обычный.

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Полицейские обнаружили это авто в селе Мелиоративном. Требования патрульных остановить автомобиль водитель проигнорировал.

Во время преследования правоохранители заметили, как водитель выбросил из окна неизвестный предмет, после чего остановил машину и пытался убежать. Побег не удался, и мужчину с пассажиром задержали.

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Оказалось, что водитель выбросил из окна самодельное устройство, имитирующее спецсигналы синего и красного цвета, которые использует Нацполиция. Во время проверки в машине нашли поддельные протоколы о нарушении Правил дорожного движения, временные разрешения на управление авто и форму сотрудника полиции. Также были обнаружены номерные знаки, которые не принадлежат остановленному автомобилю.

Установлено, что один из задержанных ранее работал в полиции. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Нарушителям угрожает ответственность по статье о самовольном присвоении полномочий или звания служебного лица (ст.353 УК Украины).

Напомним, сегодня в Харькове произошла уже вторая за неделю перестрелка, в ходе которой один человек погиб, другой был ранен. Позднее во время погони погиб один из киллеров.

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