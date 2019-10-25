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Теневая занятость на самом низком за 10 лет уровне - ГЦЗ

Комментариев: 3
В настоящее время каждый пятый украинец работает без официального офомления.
Теневая занятость на самом низком за 10 лет уровне
Теневая занятость на самом низком за 10 лет уровне
pensiya.life

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Уровень теневой занятости в Украине сегодня самый низкий за последние 10 лет. Об этом рассказала директор Государственного центра занятости (ГЦЗ) Ольга Макогон, сообщает пресс-центр ГЦЗ.

По данным ведомства, сегодня без официального трудоустройства работает 21% украинцев или 3,5 млн человек. Это на 0,8% (94 тыс. человек) меньше, чем было в первом полугодии 2019-го.

Больше всего неофициальных работников в сельском, рыбном и лесном хозяйстве. В этих отраслях без оформления работает 43% персонала. С большим отставанием далее следует сфера оптовой и розничной торговли, а также ремонт автотранспорта - 18% неоформленных работников. Еще 16% работают на стройке.

Наиболее распространена неформальная занятость среди лиц в возрасте от 40 до 49 лет, - сообщили в пресс-службе ГЦЗ.

Напомним, Президент подписал закон о штрафах для депутатов-прогульщиков. Теперь депутаты, пропустившие хотя бы треть заседаний парламента, лишатся зарплаты за весь месяц.

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Теги: неофициальное трудоустройство, центр занятости
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Комментариев (3)
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Андрей_и_Богдан    25.10.2019, 18:52
Оценка:  +2
Андрей_и_Богдан
Всего два месяца, и такие успехи! Вот она, - "работа" слуг.
ВосставшийИзБана    25.10.2019, 18:49
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ничего. Новая ко манда это очень быстро исправляет.
толян04    25.10.2019, 18:43
Оценка:  -1
толян04
гы-гы-3 раза!!!!!
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