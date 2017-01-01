На Николаевщине 13-летняя девочка забеременела от отчима

Неблагополучному мужчине грозит срок от пяти до восьми лет за интим с несовершеннолетней падчерицей.

В одном из сел Николаевской области работники социальной службы во время проверки условий проживания семьи, состоящей на учете, обнаружили беременную 13-летнюю девочку, сообщил 25 октября пресс-центр полиции области.

"Во время общения служащие увидели явные признаки беременности у 13-летней девочки, о чем сразу сообщили в полицию. По словам малолетней, она имела половую связь с отчимом. Мать утверждает, что дочь скрывала отцовство ее мужа", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас полицейские начали уголовное производство по статье о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 2 ст. 155 УК Украины). За это грозит срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, продолжаются первоочередные следственные мероприятия.

Еще сообщалось, что жительница Индии родила двойню спустя 60 лет безуспешных попыток забеременеть.

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