В Одессе на стройке произошла массовая драка

На Гагаринском плато вспыхнула новая драка: активистов жестко избили "титушки", двоих человек задержали.

В Одессе противостояние на Гагаринском плато вылилось в новую жесткую потасовку. Об этом сообщает Думская.net со ссылкой на активистов.

"Только что титушки, нанятые строительной компанией, напали на мирных жителей. Выскочив с территории стройки по адресу Гагаринское плато, 5, около 25 человек в одинаковой одежде, облив ледяной водой, распылили газ и ногами избили людей", - говорится в сообщении.

В результате драки полиция задержала двоих человек. По предварительным данным, это охранники стройки.

Напомним, при драке на стройке в Святошино пострадали три человека. Полиция задержала одного активиста.

Драка на стройке в Святошино: задержаны 30 человек

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