Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе на стройке произошла массовая драка

Комментариев: 1
На Гагаринском плато вспыхнула новая драка: активистов жестко избили "титушки", двоих человек задержали.

В Одессе противостояние на Гагаринском плато вылилось в новую жесткую потасовку. Об этом сообщает Думская.net со ссылкой на активистов.

"Только что титушки, нанятые строительной компанией, напали на мирных жителей. Выскочив с территории стройки по адресу Гагаринское плато, 5, около 25 человек в одинаковой одежде, облив ледяной водой, распылили газ и ногами избили людей", - говорится в сообщении.

В результате драки полиция задержала двоих человек. По предварительным данным, это охранники стройки.

Напомним, при драке на стройке в Святошино пострадали три человека. Полиция задержала одного активиста.

Драка на стройке в Святошино: задержаны 30 человек

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Одесса, видео, строительство, стройка, драка, активисты, "титушки"
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
толян04    25.10.2019, 19:16
Оценка:  -1
толян04
дорога в одессе землица нынче.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь