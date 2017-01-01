Перестрелка в Харькове: Все подробности на текущий момент

Известно о двух убитых и одном раненном.

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В пятницу, 25 октября, около полудня в Харькове на улице Клочковской произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек, еще один был ранен и позднее госпитализирован.

По данным полиции, двое мужчин вышли из супермаркета и шли к парковке, где их ждал вооруженный человек. Началась перестрелка, в которой один человек погиб, другой получил ранения бедра, плеча и головы.

Видео перестрелки. Внимание! Ненормативная лексика!

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Жертвой этой перестрелки стал Владимир Борох, который ранее подозревался в убийстве депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, но затем был переведен в статус свидетеля. При этом в прокуратуре утверждают, что ценность Бороха как свидетеля была невелика. (Напомним, Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года.)

Как рассказала в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, на данный момент следствие не может исключать связь убийства Владимира Бороха с тем, что он был свидетелем по делу об убийстве Дениса Вороненкова.

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Другой участник харьковской перестрелки, который получил ранения, это Георгий Исаков. Он ранее входил в руководство харьковской организации “Оплот“, которая получила печальную известность в ходе событий зимы 2013 – весны 2014 годов.

Сразу после перестрелки в городе и области был объявлен план “Сирена“ и полиция начала активные поиски нападавшего, который скрылся с места преступления. Позднее появилось сообщение, что рядом с Южным вокзалом (главный городской ж/д-вокзал, расположенный в 3,5 км от места перестрелки) прогремел взрыв. Как вскоре выяснилось, сбежавший участник перестрелки подорвал себя гранатой, пытаясь скрыться от полиции. При этом пока не ясно было ли это намеренное самоубийство или случайность.

Видео с места взрыва на Южном вокзале:

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Как сообщила пресс-служба “Укрзализныци“, взрыв возле железнодорожного вокзала не повлиял на его работу. Сейчас Южный вокзал в Харькове работает в штатном режиме. Отправление поездов осуществляется по графику.

По словам начальник полиции Харькова Валерия Сокуренко, следствие уже установило личности всех участников перестрелки. Сам Сокуренко назвал произошедшее “бандитскими разборками“:

Они относятся к людям, которые нарушают закон системно. Это была бандитская разборка. На некоторых из них это уже третье покушение на убийство, - отметил он.

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Следует отметить, что в ранних сообщениях о перестрелке упоминалось о четверых участниках перестрелки. Один был убит на месте, второго доставили в больницу с ранениями, третий самоподорвался возле вокзала. Пока не ясно, что случилось с четвертым участником, и существовал ли он вообще, или участников изначально было трое и ранняя информация была ошибочной.

Напомним, сегодня в Харькове произошла уже вторая за неделю перестрелка, в ходе которой один человек погиб, другой был ранен. Позднее во время погони погиб один из киллеров.

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