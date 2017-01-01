В Одесской области рецидивист убил друга и его пожилых родителей

Средь бела дня мужчина в своем доме забил до смерти знакомого и его мать, а на следующий день убил главу семейства.

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В Одесской области правоохранители задержали подозреваемого в тройном убийстве в Раздельной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Средь бела дня мужчина в своем доме забил до смерти знакомого и его мать, а на следующий день убил главу семейства. Чтобы скрыть следы преступления, тела матери и ее сына злоумышленник бросил в выгребную яму у себя во дворе, которую забросал хламом, а труп отца товарища закрыл в его собственном доме и выбросил ключи.

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Тело 82-летнего пенсионера обнаружил старший сын, который, не дождавшись матери с братом в Одессе, где они должны были встретиться, и не дозвонившись до членов семьи, приехал домой убедиться, что с ними все в порядке. Мужчина сразу вызвал полицию, которой сообщил и об исчезновении еще двух родственников.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 47-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель, который поддерживал приятельские отношения с этой семьей и был частым гостем в их доме.

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Мужчина признался, что убил 46-летнего товарища, когда тот во время хмельного застолья обмолвился плохим словом о его сожительнице. На убийство 80-летней матери приятеля решился, потому что та как раз пришла забрать сына домой и могла сообщить о преступлении в полицию. А отца семейства он убил из-за того, что пришел к нему пьяным в гости, а тот отказался налить ему вина.

Напомним, сегодня в Харькове произошла уже вторая за неделю перестрелка, в ходе которой один человек погиб, другой был ранен. Позднее во время погони погиб один из киллеров.

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