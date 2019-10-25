В аэропорту Харькова задержан заммэра Днепра Лысенко - СМИ

С середины сентября он находился в общеукраинском розыске.

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В пятницу, 25 октября, в аэропорту Харькова пограничники задержали гражданина Украины 1977 года рождения, который находился в розыске. Об этом сообщила пресс-служба Восточного регионального Управления ГПСУ.

Читай также: Перестрелка в Харькове: Все подробности на текущий момент Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/1950120-Perestrelka-v-Har-kove--Vse-podrobnosti-na-tekucshij-moment © News.bigmir.net

Позднее СМИ распространили информацию о том, что задержанным является объявленный в розыск по подозрению в коррупции заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко. В частности об этом сообщила “Украинская правда“ и новостной портал “Информатор“.

Официального подтверждения того, что задержанный является разыскиваемым заместителем мэра Днепра Михаилом Лысенко, пока нет. Однако с сайта МВД исчезла карточка о его розыске.

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Как сообщили пограничники, задержанный гражданин прибыл в Украину рейсом из Стамбула. Во время проверки документов пограничники обнаружили, что гражданин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас для принятия дальнейшего правового решения гражданин передан сотрудникам компетентных правоохранительных органов, - сообщили харьковские пограничники.

Напомним, в середине сентября полиция объявила в розыск заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко и ряд чиновников мэрии. Всех их подозревают в присвоении 29,5 млн гривен бюджетных средств в ходе ремонта нового моста через Днепр.

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