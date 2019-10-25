Загороднюк назвал новые приоритеры работы с НАТО

Министр обороны назвал приоритеты Украины в новом формате отношений с НАТО, который будет утвержден в ближайшее время.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал приоритеты нового формата отношений с НАТО, который будет утвержден в ближайшее время. Об этом министр сообщил во время общения с журналистами в конце визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, передает Европейская правда.

По словам Загороднюка, сторона НАТО сообщила, что новый формат предполагает определение приоритетов.

Первым из них станет переход украинской армии на натовские стандарты.

"Мы меняем структуру Генштаба, пересматривается функционал, пересматриваются сами органы. Параллельно мы разрабатываем свои новые уставы на базе STANAG (стандарт НАТО. - ред.). Будет дорожная карта, план, после выполнения которого мы можем говорить, что достигли полной оперативной совместимости с Альянсом", - сказал Загороднюк.

Второй приоритет, по словам министра – это система управления военной карьерой и управления персоналом.

"Также - образование, подготовка, в том числе сержантско-старшинского состава, и профессиональное военное образование", - добавил он.

Загороднюк также рассказал, что есть договоренность о том, чтобы прописать план достижения совместимости с конкретными сроками исполнения. В то же время эти сроки пока еще не согласованы.

Напомним, Североатлантический совет проведет заседание в Украине 31 октября. Во встрече примет участие президент Владимир Зеленский. Также сообщалось, что Североатлантический альянс через несколько недель отправит в Украину свою оценочную миссию. Справка: Североатлантический совет - это высший политический орган, который принимает решения в НАТО. Он следит за политическим и военным процессом, связанным с вопросами безопасности, которые влияют на Альянс в целом. В состав Совета входят по одному представителю каждой из стран НАТО.

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